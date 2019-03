heute-Nachrichten

ZDF-Korrespondent Jörg Brase darf weiter aus der Türkei berichten. Die zuständigen Stellen in Ankara wollen ihm seine Pressekarte nun doch wieder verlängern, nachdem sie dies zuvor verweigert hatten und Brase am Sonntag ausreisen musste.



"Ich werde in den kommenden Tagen nach Istanbul zurückkehren", erklärte Brase. Sein Kollege Thomas Seibert vom "Tagesspiegel" warte aber weiter auf seine Karte, "und viele andere auch". Das ZDF hatte die Türkei aufgefordert, Brase wieder zu akzeptieren.