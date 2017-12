Die NATO versuchte, in dem Streit zwischen Berlin und Ankara zu vermitteln. Generalsekretär Jens Stoltenberg sei "in der Frage in Kontakt" mit seinen Ansprechpartnern "in der türkischen und deutschen Regierung", sagte ein Bündnissprecher. Die Luftwaffenbasis Konya sei "unerlässlich für NATO-Operationen zur Unterstützung der Türkei" sowie der Koalition gegen die Terrormiliz IS.