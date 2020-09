Soldaten der syrischen Armee.

Quelle: Baderkhan Ahmad/AP/dpa

Die US-Regierung hebt die wegen der Syrien-Offensive verhängten Sanktionen gegen die Türkei vorerst wieder auf. Der Grund hierfür sei, dass die Türkei eine dauerhafte Waffenruhe in Nordsyrien zugesagt habe, erklärte US-Präsident Trump in Washington.



Ankara habe die US-Regierung darüber informiert, dass sie die Kämpfe und die Offensive in Nordsyrien stoppen werde. Falls die Türkei ihren Verpflichtungen allerdings nicht nachkomme, könnten die Sanktionen wieder eingeführt und verschärft werden.