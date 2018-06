Griechenland gewährte einem türkischem Militär Asyl. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Einer der acht Militärs, die im Juli 2016 während des gescheiterten Militärputsches in der Türkei mit einem Hubschrauber nach Griechenland geflohen waren, hat in Griechenland Asyl erhalten. Laut dem Sender Skai wurde der Mann bereits freigelassen.



Auch in letzter Instanz befanden griechische Richter, dass nicht gewährleistet sei, dass den Mann in der Türkei ein faires, den Menschenrechten entsprechendes Verfahren erwarte. Die türkische Regierung in Ankara verurteilte die Entscheidung scharf.