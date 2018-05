Bisher sind nur Bayern und das Saarland für Ankerzentren offen. Quelle: Stefan Puchner/dpa

In der Debatte um Ankerzentren für Asylbewerber hat die SPD im Bundestag die Bundesländer in Schutz genommen, die dem Vorhaben kritisch gegenüberstehen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei am Zug und müsse "schnellstens ein konkretes Konzept" vorlegen, sagte Burkhard Lischka (SPD). Die SPD unterstütze alles, was zur Verbesserung der Verfahrensabläufe führe.



Am Wochenende hatte die CSU trotz massiven Widerstands in den Ländern auf die bundesweite Einrichtung der Zentren gepocht.