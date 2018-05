Horst Seehofer (CSU) möchte Asylzentren schaffen. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hält an den von der Koalition geplanten Asylzentren fest. "Die Gespräche mit den Bundesländern zeigen, dass es durchaus die Bereitschaft gibt, sich an den Piloten zu beteiligen und die Ankerzentren so auch mitzugestalten", sagte er der "BamS".



Seehofer will bis zu sechs Zentren eröffnen, in denen Ausländer bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens wohnen sollen. Nach einer dpa-Umfrage sperren sich die meisten Länder gegen die Einrichtung der Zentren.