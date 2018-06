Der Bundesinnenminister will neu ankommende Flüchtlinge künftig in zentralen Asylzentren unterbringen. Bis zu 1.500 Menschen sollen in einem Ankerzentrum wohnen. Dort soll von der Identitätsfeststellung bis zur richterlichen Entscheidung das ganze Asylverfahren abgewickelt und so beschleunigt werden. Bis die Personalien festgestellt sind, müssen nach den Plänen alle Flüchtlinge in den Zentren bleiben. Auch die Altersfeststellung unbegleiteter Minderjähriger soll dort stattfinden.