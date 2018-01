Bei den Anhörungen zum Fall Samtleben befragte der Wahlprüfungsausschuss mehrere Politiker der AfD, darunter im November 2015 auch die sächsische Fraktions- und Parteichefin Frauke Petry. Sie bestritt damals, es habeim Jahr 2014 Zwangsdarlehen oder eine ähnliche Forderung an die Kandidaten gegeben. Alles rein freiwillig. Sie selbst beispielsweise habe gar kein Darlehen gegeben, lediglich ihr damaliger Mann habe 3.000 Euro an die Partei gespendet. Wörtlich sagte Petry damals im Ausschuss: "Ich habe deshalb keinen Darlehensvertrag unterschrieben, weil von vornherein mein Mann genau diese Summe an den Landesverband gespendet hatte."