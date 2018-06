Die Polizei durchsuchte das Gebäude zur Sicherheit. Quelle: Birgit Reichert/dpa

Wegen einer Amokdrohung an der Universität Trier hat die Polizei einen Studenten festgenommen. Er stehe im Verdacht, am Vorabend über soziale Netzwerke einen Amoklauf angekündigt zu haben. Der 23-Jährige habe angedroht, am Freitag mit einer halbautomatischen Waffe eine Jura-Vorlesung stürmen zu wollen, um Menschen zu töten, teilte die Polizei Trier mit.



Chat-Partner meldeten sich daraufhin bei der Polizei. Der Tatverdächtige wurde von Spezialeinsatzkräften in seiner Wohnung in Trier gestellt.