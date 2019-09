Premierminister Boris Johnson nach seiner Wahlniederlage.

Quelle: Jessica Taylor/House of Commons via AP/dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson will eine Neuwahl beantragen, wenn ihm die Abgeordneten im Parlament den Weg zu einem No-Deal-Brexit per Gesetz versperren. Das kündigte er nach seiner Niederlage gegen Gegner seines Brexit-Kurses an.



Das Parlament hatte gegen den Willen der Regierung den Weg für ein Gesetzgebungsverfahren frei gemacht, mit dem ein EU-Austritt-Großbritanniens ohne Abkommen am 31. Oktober verhindert werden soll. Der Entwurf soll nun schnell durch das Unterhaus.