Bayer hatte angekündigt, weltweit 12.000 Stellen abzubauen.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Wenige Tage nach der Bekanntgabe eines massiven Arbeitsplatzabbaus im Bayer-Konzern wollen Beschäftigte in Wuppertal protestieren. Der Betriebsrat des Standortes mit mehr als 3.000 Mitarbeitern hat für Montag zu einem Demonstrationszug aufgerufen.



"Es gibt viel Unverständnis, aber auch Wut im Bauch", sagte der Betriebsratsvorsitzende Michael Schmidt-Kieß. Bayer hatte am Donnerstag unter anderem angekündigt, dass eine neue Produktionsstätte in Wuppertal schrittweise stillgelegt werden soll.