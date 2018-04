Neuer bester Freund? Die Kryptowährung "Carat". Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa

Die israelische Diamantenbörse in Ramat Gan nahe Tel Aviv will mit einem israelischen Start-up eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen. Das Besondere an der Digitalwährung "Carat" ist die Deckung der Währung mit Diamanten.



"Wenigstens 50 Prozent der ausgegebenen Währung wird von Diamanten gedeckt sein", sagte Nadav Perl, einer der Hauptverantwortlichen bei dem Start-up Carats.io. Dies soll Investoren mehr Sicherheit geben und das Vertrauen in die neue Währung stärken.