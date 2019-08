Vestas-Windräder in Parchim (Mecklenburg-Vorpommern). Archivbild

Der weltweit größte Windkraftanlagenhersteller Vestas hat die Politik in Deutschland angesichts der Probleme beim Ausbau der Windkraft an Land zum Handeln aufgefordert. Ein "Nationaler Aktionsplan Windindustrie" sei schnellstmöglich erforderlich, sagte Vestas-Manager Alex Robertson.



Nach einer Analyse der Fachagentur Wind an Land sind derzeit in Deutschland Klagen gegen mehr als 300 Windenergieanlagen mit 1.000 Megawatt Leistung anhängig. Hauptgrund: Natur- und Artenschutz.