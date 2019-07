Bär und Bulle vor der Deutschen Börse

Quelle: dpa

Die Einigung auf ein Haushaltspaket in den USA hat bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für gute Laune gesorgt. Mit der Einigung in den USA wurden größere Turbulenzen bis hin zu einem möglichen Regierungsstillstand abgewendet.



"Mit dem US-Haushaltsdeal wird den Anlegern eine Sorge genommen", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein erneuter Stillstand hätte "üble Spuren in der ohnehin wackeliger werdenden Konjunktur hinterlassen können".