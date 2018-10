Zuerst muss das Gesicht mit zwei verschiedenen Pudern abgepudert werden. Beide Puder kann man online bestellen. Das erste Puder dient dazu, das Gesicht transparenter zu machen. Dazu ein sogenanntes "Transparent Puder" online bestellen. Es gibt verschiedene Anbieter und Preisklassen. Das zweite Puder sorgt für die Blässe. Auch hier kann man online ein Puder in weiß, nicht in Hautfarben, bestellen. Jedes weiße Puder funktioniert für diesen Look - hier nun kein "Transparent Puder" verwenden, denn das sorgt für keinen blassen Effekt. Deshalb braucht man zwei verschiedene Puder.