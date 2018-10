Der britische Man-Booker-Literaturpreis geht in diesem Jahr an die nordirische Autorin Anna Burns. Die 56-Jährige wurde am Dienstagabend in London für ihren Roman "Milkman" (Milchmann) ausgezeichnet. In dem Buch geht es um ein 18-jähriges Mädchen im Nordirland des Bürgerkriegs und ihre Erfahrungen mit sexueller Nötigung, konfessionellen Konflikten und sozialen Zwängen. Burns habe die Stimme der "lustigen, widerstandsfähigen, scharfsinnigen, offenen" Ich-Erzählerin ausgeprägt und überzeugend umgesetzt, erklärte die Jury. Die Themen in dem Werk seien in der #MeToo-Ära aktuell, erklärte der Vorsitzende der Jury, Kwame Anthony Appiah.