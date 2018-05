Kim Jong Un begrüßt die südkoreanische Delegation. Quelle: Uncredited/KCNA via KNS via AP/dpa

Südkoreas Präsident Moon Jae In warnt nach der Annäherung im Konflikt um Nordkoreas Atomprogramm vor zu großen Hoffnungen. "Es ist zu früh, optimistisch zu sein", wurde Moon zitiert. Ähnlich zurückhaltend hatte sich zuvor US-Präsident Donald Trump geäußert.



Nach ihrer Rückkehr von Gesprächen in Pjöngjang hatten südkoreanische Sondergesandte erklärt, Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe im Gegenzug für Sicherheitsgarantien neue Atomgespräche mit den USA in Aussicht gestellt.