Sicherheitsberater Chung Eui Yong (l), Geheimdienstchef Suh Hoon. Quelle: YNA/dpa

Nach der Annäherung Nordkoreas schickt Südkoreas Präsident Moon Jae In zwei Sondergesandte nach Pjöngjang. Moons wichtigster Sicherheitsberater, Chung Eui Yong, sowie Geheimdienstchef Suh Hoon würden am Montag nach Nordkorea reisen, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.



Thema könnte auch die Aufnahme von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA über Nordkoreas Atomprogramm sein. Nordkorea hatte zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eine Delegationen nach Südkorea entsandt.