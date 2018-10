Spätestens seit der Konsum der Droge auf der Insel nicht mehr verboten ist, sehen die Stranddealer in jedem Urlauber einen potentiellen Kunden. "Are you ready for it?" "You want it, you want it!", zischt es allenthalben. Selbst die begnadete Köchin in der Strandbar eines ehemaligen Musikers der "Drifters" zerreibt erstmal einen großen Büschel "Ganja" zwischen den Fingern, riecht genüsslich daran, fragt uns: "You want some of this shit?", und schreitet erst dann an den Herd.