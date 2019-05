Erstmals wird die originale Vollversion des Tagebuchs erscheinen.

Am Mittwoch erscheint auf dem deutschen Buchmarkt eine Sonderausgabe des Tagebuchs von Anne Frank, in dem erstmals die originale Vollversion zusammen mit der sogenannten Version b des Tagebuchs veröffentlicht wird. Anne Frank, die 1929 in Frankfurt geboren wurde und 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb, würde dieses Jahr 90 Jahre alt.



Die Unesco nahm das Tagebuch des jüdischen Mädchens, das im Versteck in einem Hinterhaus in Amsterdam geschrieben wurde, als Weltdokumentenerbe auf.