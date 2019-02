Anne-Sophie Mutter erhält den Polar-Musikpreis. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die deutsche Stargeigerin Anne-Sophie Mutter zählt in diesem Jahr zu den Gewinnern des schwedischen Polar-Musikpreises. Die 55-Jährige werde ausgezeichnet, weil sie als "Königin der Geige" nicht nur eine leidenschaftliche und risikofreudige Musikerin sei, sondern mit ihrer Musik auch eine Geschichtenerzählerin, hieß es von der Jury in Stockholm.



Ebenfalls geehrt werden das soziale Musikprojekt Playing for Change sowie der Hip-Hop-Pionier Joseph Saddler, besser bekannt als Grandmaster Flash.