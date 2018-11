"Nur die Ruhe", "nur die Ruhe" – "so". Annegret Kramp-Karrenbauer lächelt erst einmal in die Kameras links und rechts, scheucht dann sanft die Fotografen vom Podium, nimmt ein Schluck aus dem Wasserglas. Gute Bilder sind wichtig. So. Annegret Kramp-Karrenbauer will Parteivorsitzende der CDU werden. Seit gut einer Woche ist das schon bekannt, sie ist aber die letzte der drei bislang aussichtsreichsten Kandidaten, die sich offiziell äußert. Friedrich Merz und Jens Spahn haben das schon vorige Woche getan. Merz will den Streit wieder in die politische Mitte holen, Spahn das Thema Migration in den Mittelpunkt stellen. Und Kramp-Karrenbauer? Sie versucht heute erst einmal, ihr Image als "Merkel zwo" abzustreifen.