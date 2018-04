Die Frage ist, wenn wir Millionen von Muslimen haben, die hier geboren sind, die hier leben mit uns, die natürlich mehr oder weniger aktiv auch ihren Glauben mit einbringen: Was heißt das dann für den Alltag? Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Generalsekretärin

Kramp-Karrenbauer: Es geht überhaupt nicht darum, eine Diskussion zu unterdrücken. Wir müssen uns nur davor hüten, dass wir etwa wie vor einigen Jahren uns sehr lange um die Frage streiten, wie damals etwa: Sind wir ein Einwanderungsland, ja oder nein? Und in der Zwischenzeit sind die Menschen de facto zu uns gekommen. Und vieles, was wir heute beklagen, liegt in den Versäumnissen der damaligen Zeit. Deswegen ist die Debatte, die wir um diese Frage führen, ... muss eine Diskussion sein, die sich in den tatsächlichen Fragen wiederspiegelt. Und die Frage ist, wenn wir Millionen von Muslimen haben, die hier geboren sind, die hier leben mit uns, die natürlich mehr oder weniger aktiv auch ihren Glauben mit einbringen: Was heißt das dann für den Alltag? Wie stellen wir sicher, dass etwa in Moscheen nicht von auswärtigen Regierungen gelenkte Botschaften gesetzt werden? Bieten wir einen adäquaten Religionsunterricht in den Schulen? Was heißt das überhaupt, etwa mit Blick auf das Thema Mädchen-Sportunterricht, -Schwimmunterricht? Darauf erwarten die Menschen eine Antwort. Das sind die Fragen, über die man streiten muss, aber keine akademische Diskussion, die uns nicht weiter bringt.