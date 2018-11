Im Gegensatz zu der derzeitige Bundeskanzlerin Angela Merkel, will die frühere Ministerpräsidentin des Saarlands den Diskussionsstil innerhalb der Partei verbessern. "Vor allen Dingen in den großen Fragen zuerst die Diskussion in der Partei suchen", betont sie, "dann in die Regierungshandlung gehen". "Wir sind in der programmatischen Erneuerung", so Kramp-Karrenbauer, "da ist viel, was für die Zukunft geklärt werden muss".