Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sieht in Deutschland kein Potenzial für die "Gelbwesten"-Bewegung. Rechts- und Linkspopulisten hätten versucht, die Bewegung auch nach Deutschland zu bringen, doch sie seien damit gescheitert, erklärte sie.



Dafür gibt es ihrer Meinung nach zwei Gründe. Einer sei die gute wirtschaftliche Situation in Deutschland. Ein anderer unterschiedliche politische Traditionen. Demonstrationen würden in der Kultur Frankreichs einen wichtigeren Platz einnehmen.