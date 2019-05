Annegret Kramp-Karrenbauer bei Kundgebung in Ulm. Archivbild

Quelle: Stefan Puchner/dpa

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat Überlegungen der SPD, die Grundrente auch aus den Sozialkassen zu finanzieren, strikt abgelehnt. "Die SPD will augenscheinlich insbesondere in die Rücklagen für schlechte Zeiten greifen: Ich halte das für unverantwortlich", sagte sie. "Das ist kein seriöser Weg, um eine Grundrente zu finanzieren."



Sie sagte, die SPD könne offensichtlich die erklärte Absicht, die Grundrente aus Steuern zu finanzieren, "zumindest in Teilen nicht einhalten".