Als Peter Tauber am Morgen mit dem Zitat des Dichters Friedrich Rückert "Füge dich der Zeit, erfülle deinen Platz, und räume ihn auch getrost. Es fehlt nicht an Ersatz", den eigenen Rücktritt bei Twitter kommentierte, war ihm wohl längst klar, was nur wenige Minuten später durchsickern würde. Die Süddeutsche Zeitung berichtete kurz danach, dass die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der Saar an die Spree wechseln werde. Die CDU bekommt erstmals in ihrer Geschichte eine weibliche Doppelspitze. Tauber war schon in den Jamaika-Sondierungen an einer schweren Darmentzündung erkrankt, hatte wochenlang im Krankenhaus verbracht.