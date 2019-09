Quelle: ZDF

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl in der kommenden Woche werde Israel umgehend seine Souveränität auf das Gebiet an der Grenze zu Jordanien ausdehnen. Die Palästinenser beanspruchen das Westjordanland als Teil eines künftigen eigenen Staates.



Israel hatte 1967 während des Sechstagekrieges unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem besetzt. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler in mehr als 200 Siedlungen. Die Palästinenser wollen auf dem Gebiet einen unabhängigen Staat gründen.