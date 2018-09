heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Nach dem explosiven Gastbeitrag eines anonymen Regierungsmitarbeiters in der "New York Times" hat US-Präsident Donald Trump den Autorennamen gefordert. "Um der nationalen Sicherheit willen sollte die "New York Times" seinen Namen sofort veröffentlichen", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Billings im US-Bundesstaat Montana.



Der anonyme Autor hatte von systematischem "Widerstand" gegen den Präsidenten in dessen eigener Regierung berichtet. Trump nannte den Autor einen "Feigling".