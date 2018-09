Die Trennung von Familien hatte massiven Protest ausgelöst. Quelle: Matt York/AP/dpa

Von ihren Eltern an der US-Grenze getrennte Kinder müssen innerhalb von 30 Tagen wieder mit ihren Eltern vereint werden. Sind die Kinder jünger als fünf Jahre, müsse dies innerhalb von 14 Tagen geschehen. Das ordnete ein Bundesgericht in San Diego an.



Im Streit um die Trennung illegal Eingewanderter von ihren Kindern hatte Präsident Donald Trump vergangene Woche eine Kehrtwende vollzogen und ein Ende der Praxis verfügt. Die Kinder sollen nun gemeinsam mit ihren Eltern eingesperrt werden.