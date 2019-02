Hassan Shibly, Rechtsanwalt von Hoda Muthana.

Quelle: Chris O'meara/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump fordert von europäischen Staaten die Rücknahme von in Syrien festgenommenen Mitgliedern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Er hat jetzt aber selber die Aufnahme einer Dschihadistin abgelehnt, die nach Angaben ihres Anwalts in den Vereinigten Staaten geboren wurde.



Trump schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe seine Außenminister Mike Pompeo "angewiesen", die 24-jährige Hoda Muthana "nicht zurück ins Land zu lassen".