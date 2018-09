«Weiße Flecken» sollen auch in Städten beseitigt werden. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Um die Nachfrage nach schnellen Internetanschlüssen zu verbessern, schlagen Verbände ein neues Gutschein-System und eine stärkere staatliche Förderung vor. Damit könnte das Fördersystem um einen "finanziellen und unbürokratischen Anreiz" für Gebäudeeigentümer ergänzt werden.



Diese könnte so motiviert werden, ihr Gebäude an ein geplantes oder im Bau befindliches Glasfasernetz anzuschließen. Direkte Glasfaseranschlüsse erforderten Tiefbaumaßnahmen vom Netz in der Straße bis in das Gebäude.