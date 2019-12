Wolfang Gedeon im Stuttgarter Landtag. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der AfD-Bundesvorstand will den Rauswurf des baden-württembergischen Landtagsabgeordneten Wolfgang Gedeon weiter verfolgen. In einer Telefonkonferenz sei einstimmig entschieden worden, das Bundesschiedsgericht anzurufen, teilte ein Mitglied der Parteispitze mit.



Zuvor hatte ein Landesschiedsgericht entschieden, dass der Abgeordnete in der AfD bleiben darf. Die Vorwürfe, Gedeon habe sich als Abgeordneter rassistisch geäußert, erachtete das Gericht als nicht schlüssig dargelegt.