Das Münchner Projekt "Heroes - Gegen Unterdrückung im Namen der Ehre" richtet sich erst einmal an junge Männer mit Migrationshintergrund, die zwischen 15 und 20 Jahre Alt sind. Seit fünf Jahren beschäftigen sich jährlich rund acht Jugendliche mit dem Thema Ehre und Geschlechterrollen. "In dieser Phase werden die jungen Männer dazu ausgebildet, selbst Workshops zu diesen Themen an Schulen oder Jungendzentren zu leiten", erklärt Marianne Seiler, Leiterin der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die das Projekt in der bayerischen Landeshauptstadt durchführt. In der zweiten Phase sollen die Themen dann nicht mehr ausschließlich von jungen Migranten, sondern auch von deutschen Jugendlichen diskutiert werden.