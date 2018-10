US-Vizepräsident Mike Pence bei seinem Besuch in Brasilien. Quelle: Marcelo Camargo/Agencia Brazil/dpa

Nach heftiger Kritik an der Einwanderungspolitik der USA hat Vizepräsident Mike Pence zu Beginn seiner Lateinamerika-Reise vor einer illegalen Einreise in die Vereinigten Staaten gewarnt. "Setzt nicht euer Leben und das eurer Kinder aufs Spiel beim Versuch, in die Vereinigten Staaten zu kommen", sagte Pence.



"Kommt nicht, wenn ihr nicht die Bedingungen erfüllt, um legal einzuwandern", appellierte der US-Vize an die Menschen, nachdem er Brasiliens Präsidenten Michel Temer getroffen hatte.