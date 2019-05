Christen zünden nach den Anschlägen Kerzen in einer Kirche an.

Quelle: Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa

Die Polizei in Sri Lanka hatte vor den Selbstmordanschlägen Hinweise auf mögliche Angriffe. Der stellvertretende Polizeichef Priyalal Dissanayake verfasste am 11. April ein Schreiben, in dem er von Anschlagsplänen einer einheimischen radikal-islamischen Gruppe auf katholische Kirchen sowie die indische Botschaft warnte.



Kabinettssprecher Rajitha Senaratne bestätigte die Echtheit des an mehrere Polizeieinheiten adressierten Schreibens. Premierminister Ranil Wickremesinghe sei nicht informiert worden.