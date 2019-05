Wladimir Putin, Präsident von Russland. Archivbild

Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Anschläge auf christliche Kirchen und Hotels in Sri Lanka scharf verurteilt. "Das ist ein grausames und zynisches Verbrechen inmitten der Osterfeiertage", hieß es in einem Schreiben des Kremlchefs an den Präsidenten von Sri Lanka.



"Ich gehe davon aus, dass Täter und Auftraggeber eine verdiente Strafe bekommen." Moskau stehe im Kampf gegen den Terrorismus an der Seite von Sri Lanka. Russland trauere mit der Bevölkerung des Landes.