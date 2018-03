Brand in Berliner Moschee. Quelle: Paul Zinken/dpa

Am Wochenende hat es Brandanschläge auf zwei Moscheen, ein Vereinshaus und einen türkischen Laden gegeben. Die Fenster einer weiteren Moschee wurden eingeschlagen. Verletzt wurde niemand.



In der Nacht brannte es in einer Moschee in Berlin und an einem Gebäude eines deutsch-türkischen Vereins in Meschede/NRW. In Itzehoe/Schleswig-Holstein wurden Moschee-Fenster eingeschlagen und Feuer in einem türkischen Gemüseladen gelegt. Am Freitag trafen Brandsätze eine Moschee in Lauffen/Württemberg.