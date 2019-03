Sie sind antisemitisch oder islamfeindlich, wollen im Kapitalismus oder im Sozialismus leben: Die Vorstellungen der weißen Nationalisten sind alles andere als einheitlich, auch eine feste Führungsstruktur gibt es nicht. Was sie rund um die Welt verbindet, sind die Ablehnung von Einwanderung, die Vorstellung eines "europäischen" Ideals und das Verbreiten oft brutaler Drohungen im Internet. Der Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch mit 50 Todesopfern wirft ein Schlaglicht auf die Bewegung der weißen Nationalisten.



Der Attentäter hatte in seinem 74-seitigen Manifest davon gesprochen, er wolle die "Einwanderung vernichten" und Rache nehmen für Anschläge in Europa. "Diese Menschen haben Angst vor dem demografischen Wandel. Sie benutzen den Begriff 'Völkermord an Weißen'", sagt Brian Levin vom Zentrum für Extremismusforschung an der California State University in San Bernardino.