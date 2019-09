Mahnmal zu Anschlägen von Oslo und Utoya enthüllt.

Quelle: Terje Bendiksby/NTB scanpix/dpa

Mehr als acht Jahre nach den Anschlägen in Oslo und Utoya mit 77 Toten ist in Norwegen ein Mahnmal zu Ehren der Opfer enthüllt worden. Das Monument "Jernrosene" (Eisenrosen) besteht aus 1.000 eisernen Rosennachbildungen. Sie sollen an die Reaktion der Norweger auf die Anschläge erinnern.



Der Rechtsterrorist Anders Breivik hatte am 22. Juli 2011 eine Bombe im Regierungsviertel gezündet. Dann erschoss er auf der Insel Utoya Dutzende Teilnehmer eines Jugendferienlagers der Arbeiterpartei.