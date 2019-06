Tatortwache in Sri Lanka (Archiv).

Quelle: Gemunu Amarasinghe/AP/dpa

Nach den Anschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka mit mehr als 250 Toten ist ein Hauptverdächtiger gefasst worden. Der 29-jährige Mann aus Sri Lanka sei im Nahen Osten festgenommen und mit vier anderen Verdächtigen in sein Heimatland ausgeliefert worden, teilte Interpol mit.



Bei der Anschlagsserie auf Kirchen und Hotels waren am 21. April 258 Menschen getötet und fast 500 weitere verletzt worden. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge für sich.