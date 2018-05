Mumbai gedenkt der Opfer der Terroranschläge von 2008. Archivbild Quelle: Divyakant Solanki/EPA/dpa

Die indische Metropole Mumbai hat an die 168 Toten des Terroranschlags von 2008 erinnert. Überall in der Stadt versammelten sich am neunten Jahrestag des Anschlags Menschen, legten Kränze nieder und zündeten Kerzen an.



Am 26. November 2008 hatten zehn schwer bewaffnete Täter an verschiedenen Stellen Mumbais Anschläge verübt und Geiseln genommen. Der mutmaßliche Drahtzieher Hafiz Saeed wurde am Freitag in Pakistan aus dem Hausarrest freigelassen. Viele Angehörige der Opfer reagierten empört.