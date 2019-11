Wachen stehen vor der Bataclan-Konzerthalle. Symbolbild

Quelle: Christophe Petit Tesson/Pool/epa/dpa

Vier Jahre nach den verheerenden islamistischen Terroranschlägen von Paris haben Spitzenvertreter des Staates der 130 Toten gedacht. Staatschef Emmanuel Macron bat die Bürger via Twitter, sich an den 13. November 2015 und die Opfer zu erinnern.



Bei der koordinierten Anschlagsserie in der Hauptstadt und der unmittelbaren Umgebung hatten Extremisten der Terrormiliz Islamischer Staat 130 unschuldige Menschen getötet. In der Konzerthalle "Bataclan" richteten sie ein Massaker an.