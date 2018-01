Präsident Macron und Bürgermeisterin Hidalgo gedenken der Opfer. Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Drei Jahre nach der islamistischen Anschlagsserie in Paris haben Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo der 17 Opfer gedacht. Die beiden Spitzenpolitiker legten am Sonntag vor dem früheren Redaktionsgebäude des Satiremagazins "Charlie Hebdo" ein Blumengesteck nieder.



Zwei Täter waren am 7. Januar 2015 in die Redaktion von "Charlie Hebdo" eingedrungen. Der Anschlag leitete in Frankreich eine beispiellose islamistische Terrorserie ein.