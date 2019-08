In Boston wurde ein Denkmal für die Opfer des Marathonanschlags 2013 aufgestellt.

Quelle: dpa

Den Opfern des Terroranschlags beim Marathon in der US-Stadt Boston im Jahr 2013 wird mit einem neu fertiggestellten Denkmal gedacht. Drei Steinsäulen werden dort künftig an die drei Todesopfer erinnern.



Das Denkmal wurde in der zentralen Boylstonstraße errichtet, wo im April 2013 in der Nähe der Ziellinie zwei Bomben explodiert waren. Mehr als 200 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt.