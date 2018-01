Am Abend des 11. April machte sich die Mannschaft vom Hotel im Dortmunder Süden auf den Weg ins Stadion. Dort wartete Viertelfinalist AS Monaco als Hinspielgegner. Weit kommt der Bus nicht. Drei Explosionen lassen Scheiben splittern. In einer Hecke am Hotelparkplatz hat der Täter drei Sprengsätze platziert und gezündet, als der Bus vorbeifährt. Die entscheidende Ladung hat wohl nicht die richtige Höhe. Splitter schlagen aber in den Unterarm des spanischen Innenverteidigers Marc Bartra in Diensten des BVB. Er muss operiert werden. Ein Motorradpolizist erleidet ein Knalltrauma.