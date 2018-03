Ermittler untersuchen einen Krankenwagen auf Nervengift. Quelle: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Nach der Vergiftung des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien haben die Ermittler Spuren von Nervengift in einem von ihm besuchten Pub und Restaurant im englischen Salisbury entdeckt. Das teilten die englischen Gesundheitsbehörden mit.



Als Vorsichtsmaßnahme sollten die Menschen, die ebenfalls vor Ort waren, ihre Kleidung und persönlichen Sachen waschen. Um was für ein Gift es sich genau handelt, wollten die Behörden bislang nicht sagen.