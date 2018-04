Gedenken an die Opfer in Orlando. Quelle: Ryan Stone/EPA/dpa

Die Witwe des Attentäters, der 2016 in einem Nachtclub im US-Bundesstaat Florida 49 Menschen tötete, ist freigesprochen worden. Sie war beschuldigt worden, ihrem Mann bei der Planung des womöglich islamistisch motivierten Attentats geholfen zu haben.



Ein Geschworenengericht erklärte die 31-Jährige für unschuldig. Ihr Ehemann Omar Mateen hatte im Juni 2016 in dem Schwulen-Nachtclub "Pulse" in Orlando 49 Menschen erschossen. Mateen wurde von Polizisten am Tatort getötet.