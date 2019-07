Haftars Truppen bestreiten, das Lager ins Visier genommen zu haben, und erklären, die LNA plane Angriffe "akribisch" und berücksichtige dabei auch den Schutz von Zivilisten. Der Präsidentschaftsrat in Tripolis macht dagegen Haftars Truppen verantwortlich. Er spricht von "Kriegsverbrechen" und "Genozid" und fordert eine unabhängige Untersuchung. Den Vorsitz im Rat hat Libyens Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch, der den Rückhalt der Vereinten Nationen genießt, über Tripolis hinaus aber kaum noch Einfluss hat.



Einer politischen Lösung scheint Haftar endgültig eine Absage erteilt zu haben. Statt die eigentlich für Mitte April geplante Nationalkonferenz abzuwarten, die Rahmenbedingungen für ein Ende des Konflikts schaffen sollte, hat der 75-Jährige einen Angriff auf die Hauptstadt angeordnet. Statt also in Verhandlungen oder Wahlen als stärkste Kraft des Landes hervorzugehen, will er die Macht im Land gewaltsam erobern. Das Magazin "Foreign Policy" beschrieb den ergrauten General zuletzt als "verblendet" und "größenwahnsinnig".