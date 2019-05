Tänzer warten nach einer Explosion vor einem Hotel in Colombo.

Quelle: Tang Lu/XinHua/dpa

Nach der Serie von Anschlägen in Sri Lanka hat es nun in einem Hotel in einem Vorort der Hauptstadt Colombo eine siebte Explosion gegeben. Dabei kamen nach Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben. Es handelte sich demnach um ein kleines Hotel in Dehiwala-Mount Lavinia.



Zuvor hatte es Anschläge auf drei christliche Kirchen und drei Fünf-Sterne-Hotels gegeben. Zunächst bekannte sich niemand zu den Angriffen. Ob auch Deutsche unter den Opfern sind, ist noch unklar.